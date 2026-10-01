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ОФАК издао НИС-у нову посебну лиценцу

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01.10.2026 07:37

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ОФАК издао НИС-у нову посебну лиценцу
Фото: АТВ

Нафтна индустрија Србије саопштила је да је Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАК) Министарства финансија САД тој компанији издала нову посебну лиценцу којом јој се омогућава наставак оперативних активности закључно са 30. октобром 2026. године.

Овом лиценцом омогућено је одржавање пословања, уговора и других споразума који укључују НИС или његова оперативна зависна друштва, укључујући рафинеријску прераду, увоз сирове нафте, обављање трансакција неопходних за сигурност снабдијевања и техничко одржавање, као и финансијска поравнања, наводи се у саопштењу.

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Раније издата лиценца ОФАЦ-а НИС-у за рад, односно прераду сирове нафте је важила до 30. септембра.

НИС је упутио 24. септембра захтјев ОФАК-у за издавање посебне лиценце којом би јој се омогућио наставак рада компаније и од 1. октобра.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафтна индустрија Србије

ОФАК

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