"Причаћемо унуцима да је ту била вода": Грађани бијесни, пресушило једно од најљепших језера

Аутор:АТВ редакција
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Зобнатичко језеро, надомак Бачке Тополе, готово је потпуно пресушило. Призор који је некада био незамислив данас оставља само суву, испуцалу земљу тамо гдје се простирала вода.
Друштвеним мрежама шире се снимци који сведоче о размјерама проблема. Умјесто површине језера, на њима се виде огромне суве пукотине у земљи, док је од воде остало тек мало. Призор је посебно тежак за оне који памте Зобнатицу као једно од мјеста по којима је овај крај био препознатљив.
Грађани не крију огорчење, а у коментарима испод снимака нижу се реакције на призор који многи доживљавају као упозорење да је природа дошла до крајњих граница.
Један коментар посебно осликава колико је људима тешко да прихвате да је језеро које су годинама гледали данас готово нестало:
"Причаћемо унуцима да је ту некад било језеро."
Многи указују и на прекомјерно наводњавање земљишта као један од разлога због којих је ниво воде годинама опадао, наводећи да се вода захватала директно из језера и бунара.
"Сваке године су га користили за наводњавање."
Зобнатичко језеро налази се у непосредној близини Бачке Тополе, а његова вода важи за једну од чистијих у Војводини. Језеро и читав комплекс Зобнатице годинама представљају важан туристички потенцијал овог краја, али и природно богатство које сада показује колико може бити рањиво.
У близини језера налази се и ветрењача, која посетиоцима пружа посебан угођај, док Зобнатица представља станиште бројних ријетких врста водоземаца, гмизаваца и сисара. Свој дом овде је пронашло чак 148 врста птица, од којих је 75 гнездарица.
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На подручју Зобнатице љубитељи лова имају на располагању ловиште површине 2.537 хектара, док је за риболовце ово подручје годинама било посебно привлачно јер се овдје налази једно од језера најбогатијих рибом у Војводини, површине око 250 хектара.
Туристички комплекс Зобнатице чини некадашње имање породице Терлеева, које је 1882. године изградио властелин Ђула Терлеева. У оквиру имања налазе се дворац Зобнатица и кула осматрачница.
Зобнатица је позната и по ергели, основаној још 1779. године. Цјелокупан комплекс ергеле обухвата коњушницу са око 100 грла енглеске пунокрвне расе, хиподром и друге терене за јахање и тренинге.
Све то данас добија још снажнију симболику. Тамо гдје су некада били вода, риба и живот, сада се пружа сува и испуцала земља. Зобнатичко језеро, једно од природних богатстава овог дијела Војводине, суочено је са призором који ће многима остати урезан у сјећање.
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