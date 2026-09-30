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Несвакидашња прича из Србије: Муж породио жену на улици

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30.09.2026 10:06

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

Несвакидашња прича догодила се у чачанском насељу Алваџиница, када једна беба није жељела да чека.

Наиме, док је била напољу са супругом жена је осјетила трудове, а онда је њен супруг који је поступио као прави херој, одиграо најважнију улогу у кључном тренутку.

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"Он је практично породио жену, помогао јој је да на свијет стигне једна слатка дјевојчица и то такорећи на улици. Беба је тешка 3.700 грама", рекао је за РИНУ извор упознат са овим догађајем.

Мајци, којој је ово треће дијете, потом је екипа Хитне помоћи пружила помоћ и превезла је у Општу болницу Чачак, гдје је смјештена на одјељење.

Беба је добро и добила је највише оцјене.

(Курир)

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Тагови :

беба

порођај

Новорођенче

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