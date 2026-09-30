Несвакидашња прича из Србије: Муж породио жену на улици

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња прича догодила се у чачанском насељу Алваџиница, када једна беба није жељела да чека.
Наиме, док је била напољу са супругом жена је осјетила трудове, а онда је њен супруг који је поступио као прави херој, одиграо најважнију улогу у кључном тренутку.
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"Он је практично породио жену, помогао јој је да на свијет стигне једна слатка дјевојчица и то такорећи на улици. Беба је тешка 3.700 грама", рекао је за РИНУ извор упознат са овим догађајем.
Мајци, којој је ово треће дијете, потом је екипа Хитне помоћи пружила помоћ и превезла је у Општу болницу Чачак, гдје је смјештена на одјељење.
Беба је добро и добила је највише оцјене.
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