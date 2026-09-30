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Mинић за ТАСС: Будућност БиХ треба да одређују њени народи

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30.09.2026 10:52

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Mинић за ТАСС: Будућност БиХ треба да одређују њени народи
Фото: Kremlin

Будућност БиХ треба да одређују легитимни представници њених народа, а не странци, изјавио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић за ТАСС.

"Ми у Републици Српској већ дуго истичемо да је сваки договор постигнут унутар земље бољи од наметнуте одлуке и да будућност БиХ треба да одређују њени народи и њихови легитимно изабрани представници, а не странци", рекао је Минић.

ТАСС подсјећа да се њемачки држављанин Кристијан Шмит од 2021. године представљао као високи представник у БиХ без одобрења његовог именовања на ту функцију у Савјету безбједности УН, те да Република Српска, Русија и Кина нису признале Шмитов легитимитет.

Шмит је 10. маја објавио да подноси оставку, а његове дужности до именовања новог високог представника обавља бивши генерални конзул САД у Владивостоку Луис Кришок.

Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова рекла је раније да не постоје правни основи за покушаје Запада да Кришока представи као вршиоца дужности високог представника у БиХ.

САД подржавају бившег италијанског амбасадора у Русији Антонија Занардија Ландија, док Париз и Берлин подржавају француског дипломату Ренеа Троказа.

На састанку одржаном 14. јула, чланови Управног одбора Савјета за спровођење мира нису успјели да постигну компромис о кандидату за функцију високог представника. Амбасада САД у Сарајеву саопштила је да Вашингтон и даље инсистира на именовању Ландија и да не разматра друге кандидате за ту функцију, додаје ТАСС.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Кристијан Шмит

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