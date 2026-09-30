Стара објава вас прати до границе: Ако не пазите на ово, настаје проблем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Објаве на Фејсбуку, Инстаграму, Тиктоку или другој друштвеној мрежи не морају остати само на интернету.
Ако садржај представља могући прекршај или угрожавање јавног поретка, у одређеним околностима може постати предмет полицијског или судског поступка, а за стране држављане посљедице могу укључивати и проблеме приликом уласка или будућих путовања.
На то указују недавни случајеви процесуирања страних држављана у Хрватској због садржаја који је раније објављен на друштвеним мрежама.
Посебно је важно нагласити да објава не мора бити нова. У поступцима се, зависно од околности конкретног случаја, могу узимати у обзир и раније објављене фотографије, видео-снимци, Фејсбук „сторији“ или други јавно доступни садржаји.
Сцена
Познати глумац погинуо у авионској несрећи
То, међутим, не значи да хрватска полиција на граници аутоматски прегледа профиле или мобилне телефоне сваког путника. Не постоји основа за тврдњу да се таква контрола рутински спроводи над свим особама које прелазе границу.
Проблем може настати када полиција већ располаже информацијама о могућем прекршају или када одређени садржај постане дио конкретног полицијског или судског поступка.
За стране држављане ситуација може бити озбиљнија јер, осим евентуалног прекршајног или другог судског поступка, може услиједити и посебан поступак према Закону о странцима.
Хрватски Закон о странцима предвиђа могућност протјеривања држављанина треће земље ако надлежни органи утврде да представља опасност за јавни поредак, националну безбједност или јавно здравље, под условима прописаним законом.
Уз одлуку о протјеривању може бити одређена и забрана уласка и боравка.
Таква забрана не мора имати посљедице само за будућа путовања у Хрватску. У одређеним случајевима одлука може бити евидентирана у Шенгенском информационом систему, познатом као СИС, што може утицати и на могућност уласка у друге државе шенгенског простора.
Трајање забране није једнако у сваком случају. Зависи од правног основа, тежине догађаја и других околности које надлежни органи узимају у обзир приликом доношења одлуке.
Важно је разликовати и прекршајни или кривични поступак од поступка према прописима о странцима. Чак и након што је један поступак завршен, за страног држављанина може постојати посебна одлука која се односи на његов боравак или будући улазак у земљу.
Због тога путници, посебно држављани земаља које нису чланице Европске уније и Европског економског простора, треба да буду свјесни да оно што јавно објављују на друштвеним мрежама у одређеним ситуацијама може имати и правне посљедице.
Другим ријечима, граница између „објаве на интернету“ и стварног правног проблема понекад је знатно мања него што корисници друштвених мрежа очекују.
То не значи да свака контроверзна, политичка или непримјерена објава аутоматски доводи до забране уласка. Сваки случај се процјењује појединачно и мора постојати одговарајући правни основ за полицијско или друго поступање.
Ипак, за путнике је корисно да знају да садржај објављен мјесецима или годинама раније не мора бити без посљедица само зато што је одавно нестао с њиховог профила или више није актуелан, преноси ГПМаљевац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
13 ч5
БиХ
13 ч2
Република Српска
13 ч0
Сцена
13 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму