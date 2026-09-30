Logo

Седам повријеђених, у несрећи учествовало 14 возила

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 11:51

Коментари:

1
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Ланчани судар у ком је учествовало 14 возила догодио се на путу између Пећинаца и Шимановаца, а према сазнањима "Телеграфа", повријеђено је најмање седам особа.

Како је потврђено за "Телеграф.рс" из ПУ Сремска Митровица, до ланчаног судара дошло је нешто прије 10 сати, а према првим информацијама седам особа превезено је санитетима Хитне помоћи у болнице у Београду.

Није искључено да повријеђених има и више, те да ће накнадно да се јаве за помоћ.

Полиција РС

Градови и општине

Требињска полиција послала обавјештење грађанима

Саобраћај је обустављен, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце.

Полиција је на терену и и даље је у току увиђај на мјесту саобраћајне незгоде.

Према првим информацијама, до незгоде је, како се сумња, дошло усљед смањене видљивости због дима чији је узрок пожар на њивама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Коментари (1)

Више из рубрике

беба и мајка руке

Србија

Несвакидашња прича из Србије: Муж породио жену на улици

14 ч

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Србија

Преминуо мушкарац рањен у пуцњави

14 ч

0
Пао радник поште! Узео добре паре и нестао

Србија

Пао радник поште! Узео добре паре и нестао

1 д

0
Вукосав Ђорђевић из Зајечара најстарији човјек у Србији напунио 106 година.

Србија

Најстарији човјек у Србији напунио 106 година: Женио се 5 пута, посљедњи пут у 86. години

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима