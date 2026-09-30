Седам повријеђених, у несрећи учествовало 14 возила

Аутор:АТВ редакција
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Ланчани судар у ком је учествовало 14 возила догодио се на путу између Пећинаца и Шимановаца, а према сазнањима "Телеграфа", повријеђено је најмање седам особа.
Како је потврђено за "Телеграф.рс" из ПУ Сремска Митровица, до ланчаног судара дошло је нешто прије 10 сати, а према првим информацијама седам особа превезено је санитетима Хитне помоћи у болнице у Београду.
Није искључено да повријеђених има и више, те да ће накнадно да се јаве за помоћ.
Градови и општине
Требињска полиција послала обавјештење грађанима
Саобраћај је обустављен, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце.
Полиција је на терену и и даље је у току увиђај на мјесту саобраћајне незгоде.
Према првим информацијама, до незгоде је, како се сумња, дошло усљед смањене видљивости због дима чији је узрок пожар на њивама.
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