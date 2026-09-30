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Комшић: Захваљујући нелегалним потезима Бећировића Комисије више нема

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30.09.2026 11:13

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Комшић: Захваљујући нелегалним потезима Бећировића Комисије више нема
Фото: Anadolu

Бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић својим незаконским потезима довео је до тога да више нема Комисије за националне споменике и ту причу треба разобличити, изјавио је члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић.

"Од почетка се видјело на шта иде све око Комисије за националне споменике. Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић је имала законске и уставне инструменте да то заустави, а говорило се да ћемо путем којим смо то урадили доћи до тога да немамо Комисију. Ево, ту смо сада, немамо комисију", изјавио је Комишић.

Он је навео да су страни експерти из Унеска напустили њен рад незадовољни ситуацијом коју је изазвао Бећировић нелегалним именовањем чланова, а не због тога што неће да учествују у раду током изборне кампање, како је то тврдио бошњачки члан Предсједништва.

"Не мислите ваљда да ће људи који долазе у име Унеска учествовати у нашим расправама које немају везе са радом Комисије, него представљају чиста политичка надуравања. Од почетка се видјело да ће то испасти лоше. Не може то на силу, јер Цвијановићева има законске и уставне инструменте да то заустави", рекао је Комшић за федералне медије.

Напомињући да је за одлуку гласао и он, Комшић се правдао чињеницом да би, у супротном, од федералних медија био означен као "вјерни сарадник Милорада Додика" или "неко ко руши институције БиХ".

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Он је истакао да је предизборна кампања представљена као оправдање, али то није прави разлог.

"То је објашњење које долази из кругова који затварају очи пред проблемом Комисије. Видјели смо мејлове у којима су јасно поручили, довиђења док ви то не ријешите између себе. Када ријешите, зовните нас", рекао је Комшић.

Бећировић је, да би незаконске потезе ставио у законске оквире, поднио апелацију крњем Уставном суду БиХ покушавајући да оспори вето Жељке Цвијановић.

С обзиром на то да у Комисији нема страних експерата, нити српског члана, у Комисији нема ни консензуса и она тренутно не постоји, преноси Срна.

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Тагови :

Жељко Комшић

Комисија за очување националних споменика

Денис Бећировић

Комисија за заштиту споменика

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