Минић за руски медиј: Европа мора да спријечи оружани сукоб, милитаризација није одговор

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да Европа мора учинити све што је у њеној моћи да спријечи оружани сукоб, уз напомену да милитаризација не може да буде одговор.
"Хајде да разговарамо, када већ имамо дипломатске везе. Ако имамо канале за комуникацију, хајде да их употријебимо. Мислим да је у интересу свих да учинимо све што је у нашој моћи да спријечимо оружани сукоб", рекао је Минић за ТАСС.
Минић је нагласио да "добро зна шта је рат", јер је учествовао у Одбрамбено-отаџбинском рату, те да стога сматра неприхватљивим да се говори о милитаризацији као рјешењу, преноси "Срна".
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик одржаће данас конференцију за новинаре на Аеродрому Бањалука, поводом посјете Руској Федерацији.
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