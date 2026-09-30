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Минић за руски медиј: Европа мора да спријечи оружани сукоб, милитаризација није одговор

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30.09.2026 10:13

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Минић за руски медиј: Европа мора да спријечи оружани сукоб, милитаризација није одговор
Фото: Kremlin

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да Европа мора учинити све што је у њеној моћи да спријечи оружани сукоб, уз напомену да милитаризација не може да буде одговор.

"Хајде да разговарамо, када већ имамо дипломатске везе. Ако имамо канале за комуникацију, хајде да их употријебимо. Мислим да је у интересу свих да учинимо све што је у нашој моћи да спријечимо оружани сукоб", рекао је Минић за ТАСС.

Минић је нагласио да "добро зна шта је рат", јер је учествовао у Одбрамбено-отаџбинском рату, те да стога сматра неприхватљивим да се говори о милитаризацији као рјешењу, преноси "Срна".

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик одржаће данас конференцију за новинаре на Аеродрому Бањалука, поводом посјете Руској Федерацији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Русија

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