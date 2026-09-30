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Одбор НСРС о одговору крњем Уставном суду

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30.09.2026 07:55

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5
Народна скупштина Републике Српске
Фото: ATV

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске данас ће одржати сједницу на којој треба да утврди одговор крњем Уставном суду БиХ у предметима који се односе на оцјењивање уставности Кривичног законика Републике Српске која се тиче забране симбола такозване Армије БиХ.

Захтјев за оцјену уставности поднијело је 11 посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић и први замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денис Звиздић.

Сједница ће бити одржана у 10.00 часова у Овалном салону Народне скупштине Републике Српске.

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Међу онима који су поднијели захтјев за оцјену уставности забране симбола такозване Армије БиХ крњем Уставном суду БиХ девет посланика су били припадници тзв. Армије БиХ, а један је јавно честитао пресуђеном злочинцу Сакибу Махмуљину "побједу због које је осуђен".

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

нсрс

Уставни суд БиХ

Коментари (5)

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