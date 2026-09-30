Често мокрите током ноћи? Ово може бити симптом веома опасне болести

Аутор:АТВ редакција
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Ноћно мокрење (ноктурија) одређује се као буђење током ноћи ради пражњења бешике.
У већини случајева посљедица је повећаног уноса течности пред спавање, али и одређених здравствених стања, као што су преактивна бешика, дијабетес, бенигно увећање простате, инфекције уринарног тракта.
Општи преглед урина један је од најчешћих лабораторијских тестова. Правилна припрема узорка је веома битна, јер само у овом случају резултат пружа прецизан увид у здравствено стање.
Важно је обезбиједити стерилну, једнократну посуду за урин. Препоручује се и да неколико дана прије прегледа исхрана буде умјерена, уз нормалан унос течности, у складу са осјећајем жеђи.
Потребно је избјегавати прекомеран физички напор и дуже стајање него што је уобичајено. Такође се савјетује уздржавање од сексуалних односа 24 сата прије узимања узорка.
Узимање узорка урина током менструалног крварења требало би избјегавати, као и два дана прије и два дана након менструације, уколико то није неопходно.
За правилан узорак важно је узети први јутарњи урин. Потребно је одржавати одговарајућу хигијену гениталне регије, узети узорак средњег млаза урина, правилно обиљежити посуду и узорак што прије доставити у лабораторију.
Неодговарајућа припрема, неправилно узимање узорка или неадекватно чување могу довести до нетачних резултата. Зато је прије општег прегледа урина важно придржавати се неколико основних правила:
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Обезбиједите једнократну посуду за урин: Урин се прикупља у посебну, једнократну посуду која може да се купи у апотеци. Посуда мора да буде стерилна. Није дозвољено достављање урина у флашама, теглама или другим посудама које нису намијењене за ту сврху. Остаци различитих супстанци, попут шећера, или присуство бактерија у неодговарајућој посуди могу значајно да утичу на резултате анализе.
Прилагодите исхрану и унос течности: Неколико дана прије планираног прегледа важно је имати умјерену, уобичајену исхрану и уносити нормалну количину течности, у складу са осјећајем жеђи. Исхрана може значајно утицати на састав и изглед урина. Добар примјер је цвекла, која може обојити урин у црвенкасту боју. Исхрана богата месом може снизити пХ урина, док млијечна или вегетаријанска исхрана може довести до повећања пХ вриједности. Кетонска тијела могу се појавити усљед прекомерне конзумације алкохола или исхране богате мастима.
Избјегавајте прекомеран физички напор и дуго стајање: Интензивна физичка активност може довести до појаве или повећања концентрације протеина и кетонских тијела у урину. Дуготрајно стајање такође може довести до ортостатске протеинурије, односно присуства протеина у урину које је повезано са усправним положајем тијела.
Избјегавајте сексуалне односе 24 сата прије узимања узорка: Преглед урина након сексуалног односа може бити отежан због присуства сперматозоида у узорку. Њихов већи број може отежати правилну микроскопску анализу уринарног седимента. Током сексуалног односа могу настати и ситне повреде мокраћне цијеви, што може довести до повећаног броја епителних ћелија и еритроцита или до присуства бактерија у урину.
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Избјегавајте узимање узорка током менструације: Узорак урина не би требало узимати током менструалног крварења, као ни два дана прије и два дана након менструације, уколико то није неопходно. Урин се може контаминирати већом количином крви и епителних ћелија, због чега љекар може посумњати на хематурију, камен у бубрегу или нефритични синдром.
Препоручује се да се узорак урина узме одмах након буђења, односно након ноћног одмора од приближно осам сати. Ако то није могуће, требало би да прођу најмање четири сата од посљедњег мокрења. То је важно како би се смањила могућност појаве функционалне протеинурије, односно привременог присуства протеина у урину.
Прије узимања узорка оперите руке топлом водом и сапуном, а затим пажљиво оперите подручје око излаза мокраћне цијеви топлом водом и сапуном или средством за интимну хигијену.
Код жена је нарочито важно добро опрати подручје спољашњих гениталија. Прање треба обављати од напријед ка назад, а никада у супротном смјеру. Мушкарци треба темељно да оперу пенис, посебно подручје око отвора мокраћне цијеви. За брисање је најбоље користити чист, једнократни пешкир.
Када почнете да мокрите, први дио урина немојте сакупљати. Након неколико секунди поставите посуду и сакупите средњи млаз урина (око 20 до 100 милилитара), а завршни дио поново испустите у тоалет. Урин се не смије пребацивати из тоалета, ноше, базена или других посуда у контејнер због могућности контаминације бактеријама.
„Посуду са узорком треба читко обиљежити именом и презименом, датумом рођења, датумом и временом узимања узорка. Посуду треба добро затворити и што прије доставити у лабораторију. Ако узорак није могуће одмах доставити, треба га ставити у фрижидер, гдје за уринокултуру вријеме чувања не би требало да буде дуже од два сата. Брза достава узорка у лабораторију важна је јер се временом могу размножавати бактерије и промијенити карактеристике урина", преноси synappsehealth.com.
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