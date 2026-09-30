Додик: Сјећање на Милана Јелића и његова дјела ни вријеме не може избрисати

Аутор:АТВ редакција
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Постоје људи чији одлазак ни вријеме не може избрисати из наших срца и сјећања, а један од њих је сигурно Милан Јелић, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Данас кад обиљежавамо 19 година од његове смрти, са дубоким поштовањем сјећамо се човјека чији су животни пут и прегалаштво трајно уткани у темеље не само његовог града, Модриче, коју је волио изнад свега, него и цијеле Републике Српске, и који је својим животом, радом и односом према људима оставио снажан и неизбрисив траг", истакао је Додик за Срну поводом 19 година од смрти некадашњег предсједника Републике Српске Милана Јелића.
Он је нагласио да вријеме које је прошло од његовог одласка није умањило празнину коју је оставио, нити може избрисати успомену на његову личност, енергију и посвећеност свом народу и Републици Српској, а године које пролазе додатно потврђују колико је значајан био његов допринос и колико његово име и данас заузима посебно мјесто у сјећању свих који су га познавали.
"Милан Јелић је био човјек који је својим дјеловањем настојао да допринесе напретку друштва, да повезује људе и да својим радом остави нешто вриједно генерацијама које долазе. Његова јавна и друштвена улога носила је са собом велику одговорност, посебно као предсједника Републике, али и искрену жељу да учини највише и најбоље што може за Српску", истакао је Додик.
Додао је да је Милан Јелић имао јасну визију пута којим треба да иде Република Српска, и да као велики привредник допринесе њеном развоју.
Република Српска
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"Био је снажна и стабилна личност која је свој ауторитет градила на постигнутим резултатима, неисцрпној енергији и иницијативи. За њега није било нерјешивих проблема и увијек је дјеловао одмах", рекао је Додик, подсјетивши на ријечи из његовог говора приликом инаугурације да ће се залагати за побољшање социјалног положаја и добробит свих грађана, а посебно за помоћ и додјелу стипендија младим током образовања, због чега је и основан Фонд који носи његово име и које ће остати као легат доктора Милана Јелића за будућност.
Зато данас када говоримо о Милану, каже Додик, не говоримо само о времену у којем је живио и дјеловао, већ и о вриједностима које су остале иза њега – о људскости, одговорности, преданости, пријатељству и спремности да ради за добробит сваке локалне заједнице и Републике Српске у цјелини.
"Он није био само носилац важних политичких функција, већ је прије свега био велики човјек и визионар који је имао ријетку способност да препозна потребе свог народа и да се бори за напредак сваког појединца. Кроз цијелу своју каријеру, која је нажалост рано прекинута, показао је како се снагом интелекта, али и људском топлином и спортским духом гради међусобно повјерење", рекао је Додик.
Он је навео да су годишњице увијек тренуци туге, али и захвалности.
Република Српска
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"Туге због чињенице да међу нама нема више човјека који је оставио снажан траг, али и захвалности што је својим животом и дјелом постао дио историје и колективног сјећања нашег народа и Републике Српске. Вријеме које пролази неће и не смије бити вријеме заборава, већ вријеме у којем ћемо још снажније чувати успомену на нашег Милана и вриједности за које се залагао. С дубоким поштовањем чувамо успомену на њега. Нека му је вјечна слава. Почивај у миру, пријатељу, заувијек ћеш недостајати", навео је Додик.
У Модричи ће данас бити обиљежено 19 година од смрти тадашњег предсједника Републике Српске, привредника и политичара.
Јелић је био универзитетски професор, доктор економских наука и спортски радник.
(СРНА)
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