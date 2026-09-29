Министарство упутило захтјев: Гранична полиција да преиспита поступање према превозницима

Аутор:АТВ редакција
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Министарство саобраћаја и веза Републике Српске предузело је активности поводом проблема са којима се посљедњих дана суочавају превозници и професионални возачи приликом изласка из БиХ, због оспоравања важећих исправа издатих од стране надлежних органа Републике Српске.
Након што су се Министарству обратили превозници указујући на проблеме приликом контроле документације - посебно на граничном прелазу Изачић и Велика Кладуша, Министарство саобраћаја и веза је 16. септембра 2026. године упутило Граничној полицији БиХ захтјев за преиспитивање оваквог поступања и обезбјеђивање уједначене примјене прописа на свим граничним прелазима.
Према наводима превозника, на појединим граничним прелазима оспоравају се лиценца превозника, извод из лиценце и легитимација за возача моторног возила издати од Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, уз захтјев за посједовање лиценце, извода из лиценце и квалификационе картице возача издатих од Министарства комуникација и транспорта БиХ. Непосједовање наведених исправа доводи се у везу са могућношћу даљег обављања међународног превоза.
Министарство указује да се важеће исправе издате од надлежног органа Републике Српске не могу занемарити, нити третирати као неважеће, без јасног и непосредног правног основа.
Законом о међународном и међуентитетском друмском превозу јасно су раздвојени појмови "лиценце" и "дозволе". Лиценца је одобрење за обављање међународног или међуентитетског друмског превоза, док је дозвола документ издат на основу закона или међународног уговора, на основу којег се превознику дозвољава обављање међународног превоза.
Чланом 5. став 1. Закона о међународном и међуентитетском друмском превозу прописано је да домаћи превозник може обављати међународни превоз ако посједује лиценцу за обављање те врсте превоза. Даље, ставом 2. прописано је да лиценцу за обављање међународног превоза издаје Министарство комуникација и транспорта БиХ. Ставом 3. истог члана прописано је да се лиценца издаје превознику за свако возило које испуњава услове за обављање међународног превоза. При томе, чланом 4. став 1. тачка 33. Закона "возило“ је дефинисано као моторно или прикључно возило.
"Напомињемо да је Закључком Савјета министара БиХ од 6. априла 2017. године, утврђено да до измјене Закона о међународном и међуентитетском друмском превозу остају на снази ентитетске лиценце за обављање међународног превоза путника и робе. Према расположивој документацији, наведени закључак није стављен ван снаге, нити је измијењен закон", кажу у Министарству.
Легитимација садржи назив "DRIVER QUALIFICATION CARD“, ознаку "БиХ“, као и категорије и поткатегорије возила за које возач испуњава услове стручне оспособљености. Према томе, возач који посједује важећу легитимацију издату од Министарства саобраћаја и веза Републике Српске не може се третирати као возач који не посједује доказ о стручној оспособљености.
Имајући у виду наведено, Министарство је од Граничне полиције БиХ затражило да наведе конкретну одредбу Закона на основу које се превознику који посједује важећу лиценцу и извод из лиценце издате од Министарства саобраћаја и веза Републике Српске може онемогућити наставак међународног превоза због непосједовања документа издатог од Министарства комуникација и транспорта БиХ.
Министарство сматра да се питања надлежности и важења исправа не могу рјешавати различитим административним тумачењима на терену, нити се важеће исправе издате од органа који су законом овлашћени за њихово издавање могу доводити у питање без јасног правног основа.
Уколико постоји другачије тумачење важећих прописа, оно мора бити засновано на конкретној законској одредби и примјењивано једнако на свим граничним прелазима. Различито поступање према превозницима и професионалним возачима ствара правну несигурност и директно отежава обављање међународног друмског превоза, истичу у Министарству.
Додају да до данас Министарство саобраћаја и веза Републике Српске није запримило одговор Граничне полиције БиХ на допис од 16. септембра.
"Министарство ће наставити да предузима активности из своје надлежности како би се ово питање што прије разјаснило и обезбиједило уједначено поступање на свим граничним прелазима. О даљим активностима и одговорима надлежних институција јавност ће бити благовремено информисана", закључује се у саопштењу.
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