Саобраћајна несрећа у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна несрећа догодила се на магистралном путу Мостар–Јабланица, а у њој су учествовала два путничка возила.
Из Оперативног центра МУП-а ХНК потврђено је за портал Радиосарајево да је несрећа пријављена у 12:15 сати.
"У саобраћајној несрећи учествовала су два путничка возила, а једна особа је затражила медицинску помоћ", речено је из Оперативног центра МУП-а ХНК.
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За сада нема информација о степену повреда особе која је затражила љекарску помоћ.
Више информација о околностима несреће биће познато након окончања полицијског увиђаја.
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