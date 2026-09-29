Саобраћајка у Бањалуци, повријеђена једна особа

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној незгоди у Бањалуци у којој су учествовала још два возила, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.
Саобраћајна незгода догодила се око 13.10 часова у Улици Јована Дучића.
Ауто-мото
Возаче у БиХ очекују велике промјене
Увиђај је у току.
(СРНА)
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