Logo

Саобраћајка у Бањалуци, повријеђена једна особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 14:26

Коментари:

0
Полиција МУП Републике Српске
Фото: ATV

Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној незгоди у Бањалуци у којој су учествовала још два возила, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.

Саобраћајна незгода догодила се око 13.10 часова у Улици Јована Дучића.

voznja auto saobracaj put

Ауто-мото

Возаче у БиХ очекују велике промјене

Увиђај је у току.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Бања Лука

удес

повријеђен мотоциклиста

ПУ Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Саобраћајна несрећа у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

1 д

0
лабораторија Нермин Хусеини

Хроника

Хусеини оптужен за узгој канабиса у пет лабораторија

1 д

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Претреси у Неуму због незаконитог одлагања отпада из Хрватске

1 д

0
Ужас у Градишци: Због обљубе двије малољетнице ухапшено пет мушкараца!

Хроника

Ужас у Градишци: Због обљубе двије малољетнице ухапшено пет мушкараца!

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима