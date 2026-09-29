Пореска управа: Рок истиче сутра, могуће пријаве по службеној дужности

Аутор:АТВ редакција
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Уплата друге рате пореза на непокретности за ову годину истиче сутра, навели су из Пореске управе Републике Српске и позвали су пореске обвезнике да је измире.
Из Пореске управе су позивали пореске обвезнике да, у прописаном року, измире и евентуално још неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година.
Осим тога, позивају све који још нису пријавили своју непокретну имовину да то раде одмах јер ће непријављене непокретности које идентификују бити пријављене по службеној дужности.
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