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Пронађена плантажа канабиса, ухапшене двије особе

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29.09.2026 14:55

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Пронађена плантажа канабиса, ухапшене двије особе
Фото: АТВ БЛ

Плантажа канабиса пронађена је данас на подручју Чапљине, а два лица су ухапшена, саопштено је из Федералне управе полиције.

Ухапшена су лица М. Ј. (54) и А. К. (35) јер је приликом претреса особа, кућа, помоћних објеката и возила пронађена плантажа са засадима канабиса.

Ухапшени су спроведени у просторије МУП-а ХНК, гдје ће бити предузете даље законом прописане мјере и радње, а о њиховом даљем статусу одлучиће кантонално Тужилаштво.

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Осумњичени су за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дрога.

Акција је спроведена под надзором Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона, по наредби Општинског суда у Чапљини.

(Срна)

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Тагови :

ФУП

Полиција

МУП ХНК

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