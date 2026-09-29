Пронађена плантажа канабиса, ухапшене двије особе

Аутор:АТВ редакција
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Плантажа канабиса пронађена је данас на подручју Чапљине, а два лица су ухапшена, саопштено је из Федералне управе полиције.
Ухапшена су лица М. Ј. (54) и А. К. (35) јер је приликом претреса особа, кућа, помоћних објеката и возила пронађена плантажа са засадима канабиса.
Ухапшени су спроведени у просторије МУП-а ХНК, гдје ће бити предузете даље законом прописане мјере и радње, а о њиховом даљем статусу одлучиће кантонално Тужилаштво.
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Осумњичени су за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дрога.
Акција је спроведена под надзором Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона, по наредби Општинског суда у Чапљини.
(Срна)
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