Цвијановић: Изложба о српским официрима - дуг према свим српским јунацима

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједниништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Музеју Републике Српске у Бањалуци отворила изложбу "Јунаци на бранику Републике Српске", за коју је рекла да је посвећена тројици српских јунака, али и свим борцима и официрима који су бранили Српску када је било најпотребније.
"Многи су за Српску дали животе и дијелове тијела, а неки су са нама наставили да развијају Републику Српску, буду добри савјетодавци и ослонац нашег друштва", рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци.
Изложба је посвећена животима и заоставштини генерал-пуковника Момира Талића, пилота пуковника Златана Црналића и пилота потпуковника Слободана Кустурића, а Цвијановићева је нагласила и да је она дуг према историји и овим и свим другим сјајним официрима.
"Морамо отети од заборава жртве које су положене за слободу и захвљаујући којима данас живимо. Дугујемо захвалност часним официрима који су показали како се бори за Републику Српску, чувајући наше куће и огњишта", нагласила је Цвијановћева.
Аутор изложбе је кустос Остоја Раилић нагласио је да је изложба цјелина у којој су описани животни путеви тројице официра Војске Републике Српске.
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"Поред тога приказани су и дијелови њихове заоставштине. Процес прикупљања грађе је почео 2021. године када је направљена концепција рада. Претходно смо имали причу о Николи Кољевићу и Милану Јелићу. Уколико добијемо грађу о неким другим официрима можемо наставити даље", рекао је Раилић.
Директор Музеја Српске Давор Стрика рекао је да је ова институција опредијељена и у будућности да настави да његује успомену на Одбрамбено-отаџбински рат, али и на период одбране и стварања Републике Српске.
Он је истакао да су српски члан Предсједништава Бих Жељка Цвијановоћ, предсједник Милорад Додик и други званичници и институције Српске помогли и помажу активности Музеја.
На изложби и пратећој публикацији описане су краће биографије тројице официра Војске Републике Српске: генерал-пуковника Момира Талића (1942-2003), пилота пуковника Златана Црналића (1963-2024) и пилота потпуковника Слободана Кустурића /1955-1993/ те приказани предмети и документи из њихових заоставштина.
Приказано 49 предмета и докумената, 34 фотографије и 14 одговарајућих текстова.
Овај процес прикупљања грађе из историје Републике Српске финансирало је Министарства просвјете и културе.
Документи и предмети су бројни и разноврсни: ордени, медаље, повеље и други акти о додјели одликовања, униформе, кациге, шапке, пилотски комбинезони и јакне, беретке, дипломе, документи различите провенијенције, топографске карте, радне биљешке, часописи, брошуре, амблеми.
(Срна)
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