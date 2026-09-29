Срби узнемирени због скупа подршке терористичкој ОВК

Аутор:АТВ редакција
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Савез Срба у Штајерској упутио је протестно писмо властима Граца због протеста албанске дијаспоре поводом првостепене пресуде бившим вођама терористичке ОВК и затражио јавну осуду величања осуђених ратних злочинаца, антисрпских порука, говора мржње и ратнохушкачке симболике.
У писму је истакнуто да су током протеста албанске дијаспоре величани осуђени ратни злочинци и истицана симболика којом се изражавају територијалне претензије, те је затражено једнако поштовање и институционална заштита за српске жртве као и за све друге.
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"Национална припадност ни починилаца ни жртава не смије бити критеријум за примјену институционалних и правних стандарда", саопштено је из Савеза.
Подсјетили су да су високи аустријски званичници и посланици Европског парламента раније јасно нагласили да је величање осуђених ратних злочинаца неспојиво са основним вриједностима ЕУ.
Од савезних институција Аустрије, покрајине Штајерске и представника парламентарних странака затражено је досљедно и равноправно поступање, као и јасна јавна осуда величања осуђених ратних злочинаца, антисрпских порука, говора мржње и ратнохушкачке симболике.
Од надлежних органа затражено је и да провјере да ли је током спорног скупа, одржаног јуче, дошло до кршења аустријских прописа или угрожавања јавног реда, те да о одговарајућим мјерама разговарају са представницима српске заједнице.
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"Ћутање у таквој ситуацији могло би бити схваћено као израз двоструких стандарда", указали су у Савезу.
Из Савеза Срба у Штајерској су нагласили да остају привржени дијалогу, демократском поретку и мирном суживоту, уз захтјев да права српске заједнице на равноправност, сигурност и поштовање жртава буду у потпуности уважена.
Специјализована вијећа у Хагу су 16. септембра изрекла четворици вођа терористичке ОВК укупно 81 годину казне затвора због ратних злочина.
Хашим Тачи и Јакуп Краснићи осуђени су на по 25 година. Кадри Весељи осуђен је на јединствену казну од 18 година затвора, а Реџеп Селими добио је казну затвора од 13 година.
(Срна)
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