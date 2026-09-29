Још један "премијер": Тривићева циља на позицију предсједника Владе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народног фронта Јелена Тривић је хтјела да буде (и мислила да је) предсједник Републике, а сада би изгледа да буде премијер Српске.
Тривићева, која још увијек вјерује да је побиједила на изборима 2022. године, не одустаје да... вјерује.
Она је недавно потврдила да се и њено име помињало као могуће име за мандатара, те да јој грађани често говоре да је виде на тој позицији.
"Ми нисмо морали написати ‘Јелена премијер’ да би мени људи говорили да ме виде тако. У томе је поента цијеле приче", рекла је Тривићева.
Јасно је да је алудирала на некадашњег саборца и лидера ПСС-а Драшка Станивуковића, који се кандидује за посланика, али са слоганом "сигурно премијер".
Додала је и да би Станивуковић евентуалну кандидатуру за мандатара могао аргументовати већим бројем посланичких мандата, али да то само по себи не мора бити пресудно.
"Мандатар не мора бити онај ко има највећи број посланика, него онај ко доноси превагу", рекла је Тривићева, наглашавајући ипак да не жели да се прије избора улази у надметање око функција.
Иако тврди да не жели да се намеће око функција, на друштвеним мрежама уредно дијели фотографије на којима пише "Јелена премијер".
Било како било, остаје нам да видимо да ли ће и овог пута "мислити да је побиједила".
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