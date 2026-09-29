Logo

Порука из Кремља: Односи Српске и Русије историјски

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 12:04

Коментари:

6
Порука из Кремља: Односи Српске и Русије историјски

Руски предсједник Владимир Путин састаће се данас са предсједником Милорадом Додиком и премијером Републике Српске Савом Минићем.

"Односи Русије и Републике Српске су историјски, традиционални и веома, веома блиски. Сјећате се да је Путин редовно одржавао састанке са Милорадом Додиком. Сада се ти контакти настављају и са Савом Минићем", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"

Подсјећамо, Додик је раније рекао да ће са руским предсједником анализирати раније договорено, али да ће бити говора и о будућим плановима.

Додик је истакао да су односи Републике Српске са Руском Федерацијом на највишем могућем нивоу, да се одржавају у оквиру стратешке сарадње.

Говорећи о Дејтонском споразуму, оптужио је Запад за његово нарушавање, док је за Русију рекао да је у Савјету безбједности УН досљедно подржавала Дејтон.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Република Српска

Милорад Додик

Кремљ

Саво Минић

Владимир Путин

Дмитриј Песков

Коментари (6)

Више из рубрике

Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"

Република Српска

Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"

1 д

0
Саво Минић сједница Владе

Република Српска

Минић: Са дубоким поштовањем да се поклонимо мајору Тепићу и Мирковићу

1 д

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Српској

1 д

9
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Квалитетан програм РТВ Градишка доказ истрајне посвећености

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима