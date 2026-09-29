Порука из Кремља: Односи Српске и Русије историјски

Аутор:АТВ редакција
Коментари:6
Руски предсједник Владимир Путин састаће се данас са предсједником Милорадом Додиком и премијером Републике Српске Савом Минићем.
"Односи Русије и Републике Српске су историјски, традиционални и веома, веома блиски. Сјећате се да је Путин редовно одржавао састанке са Милорадом Додиком. Сада се ти контакти настављају и са Савом Минићем", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Република Српска
Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"
Подсјећамо, Додик је раније рекао да ће са руским предсједником анализирати раније договорено, али да ће бити говора и о будућим плановима.
Додик је истакао да су односи Републике Српске са Руском Федерацијом на највишем могућем нивоу, да се одржавају у оквиру стратешке сарадње.
Говорећи о Дејтонском споразуму, оптужио је Запад за његово нарушавање, док је за Русију рекао да је у Савјету безбједности УН досљедно подржавала Дејтон.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д9
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму