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Цвијановић: Видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Српској

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29.09.2026 08:54

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Не занима ме кога ће бирати грађани Федерације БиХ, али видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Републици Српској - рекла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Од Изетбеговића и Kонаковића, до Бећировића и Хелеза. Нека се свако запита зашто је тако", написала је она на Инстраграму.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Сарајево

СНСД

избори

Коментари (9)

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