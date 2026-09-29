Цвијановић: Видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Не занима ме кога ће бирати грађани Федерације БиХ, али видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Републици Српској - рекла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Од Изетбеговића и Kонаковића, до Бећировића и Хелеза. Нека се свако запита зашто је тако", написала је она на Инстраграму.
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