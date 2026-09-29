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Делегација Српске данас са Путином у Русији

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29.09.2026 07:05

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Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Фото: АТВ

Делегација Републике Српске, коју предводе предсједник Милорад Додик и премијер Саво Минић, наставља посјету Русији.

За данас је најављен састанак са предсједником Русије Владимиром Путином.

Додик је рекао да ће са руским предсједником анализирати раније договорено, али да ће бити говора и о будућим плановима.

Додик је истакао да су односи Републике Српске са Руском Федерацијом на највишем могућем нивоу, да се одржавају у оквиру стратешке сарадње.

Говорећи о Дејтонском споразуму, оптужио је Запад за његово нарушавање, док је за Русију рекао да је у Савјету безбједности УН досљедно подржавала Дејтон.

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Тагови :

Милорад Додик

Русија

Додик Путин

Владимир Путин

Коментари (19)

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