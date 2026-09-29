Дан сјећања на народног хероја мајора Mилана Tепића

Аутор:АТВ редакција
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Навршило се 35 година од погибије народног хероја мајора Милана Тепића.
Даном сјећања на страдање мајора Тепића, у Козарској Дубици биће завршен програм обиљежавања "Септембарских дана одбране од хрватске агресије 1995. године".
Мајор ЈНА Милан Тепић погинуо је 29. септембра 1991. године у бјеловарској касарни на Беденику, након што је дигао у ваздух војно складиште и себе, не желећи да препусти непријатељу оружје којим би убијао његове војнике.
За тај јуначки чин мајор Тепић је постхумно одликован Орденом народног хероја.
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