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Дан сјећања на народног хероја мајора Mилана Tепића

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29.09.2026 07:35

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Дан сјећања на народног хероја мајора Mилана Tепића

Навршило се 35 година од погибије народног хероја мајора Милана Тепића.

Даном сјећања на страдање мајора Тепића, у Козарској Дубици биће завршен програм обиљежавања "Септембарских дана одбране од хрватске агресије 1995. године".

Мајор ЈНА Милан Тепић погинуо је 29. септембра 1991. године у бјеловарској касарни на Беденику, након што је дигао у ваздух војно складиште и себе, не желећи да препусти непријатељу оружје којим би убијао његове војнике.

За тај јуначки чин мајор Тепић је постхумно одликован Орденом народног хероја.

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Тагови :

Милан Тепић

Дан сјећања

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