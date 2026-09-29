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Свети Кипријан и Света Јефимија: Данас славимо три велика светитеља

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29.09.2026 07:12

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Свети Кипријан и Света Јефимија: Данас славимо три велика светитеља
Фото: Ustupljena fotografija

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају спомен на Преподобног Доротеја, Светог Кипријана и Свету великомученицу Јефимију светитеље који су својим животом и страдањем оставили дубок траг у хришћанству.

Иако су живели у различитим епохама, сви су остали упамћени по непоколебљивој вјери, а детаљи о њиховом страдању и посљедњим данима живота и данас надахњују вјернике.

Обилазила је мучилиште са осмијехом: Чудесно спасавање Свете Јефимије

Света великомученица Јефимија родом је из Халкидона, из угледне и благочестиве породице. Током прогона хришћана под антипатом Приском, Јефимија се са групом вјерника супротставила царској наредби о приношењу жртава идолима, поручивши да се властима треба покоравати само када њихове одлуке нису супротне Богу.

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Узбркани владар подвргао ју је стравичним мучењима: ломили су је на точку, бацали у огњену пећ и у ров са отровним гадовима, али је сила Божија сачувала неозлијеђеном. Невиђена храброст младе дјевице преобратила је и саме војнике у хришћанство, а након што је бачена пред дивље звери, са молитвом на уснама предала је своју душу Богу 304. године.

Васпитник са Атоса и писац опроштајнице: Свети Кипријан Кијевски

Посебно мјесто у данашњем празнику заузима Свети Кипријан, митрополит Кијевски, који је био српски васпитаник на Светој Гори. Овај светитељ посветио је живот превођењу и преписивању светих књига, а цариградски патријарх га је због његових врлина поставио за митрополита у Кијеву.

Упркос великим искушењима и невољама кроз које је пролазио током скоро три деценије управљања црквом, Кипријан је све подносио смирено. Пред саму смрт 1406. године, урадио је нешто заиста необично написао је посебну опроштајну посланицу свим вјерницима, која му је по његовој жељи прочитана директно на гробу. Његове чудотворне мошти данас почивају у Успенској цркви у Москви.

Заједно са њима слави се и Преподобни Доротеј, мисирски пустињак из четвртог вијека, који се пуних 60 година подвизавао у келији, неуморно градећи домове другим монасима уз непрестану молитву, преноси Информер.

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Тагови :

СПЦ

светац

православље

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