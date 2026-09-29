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У Италији ухапшен држављанин БиХ: У аутомобилу пронађене ручне бомбе

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29.09.2026 07:04

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Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Након анонимне дојаве, пристигле у оперативни центар Одјељења граничне полиције у тунелу Мон Блан, у ноћи између 25. и 26. септембра, ухапшен је држављанин БиХ због посједовања ручних бомби.

Одмах је алармирана екипа криминалистичке полиције из Полицијске управе у Аости, која је у хитној координацији са Граничном полицијом Аосте, организовала заједничку акција ради провјере дојаве.

Прво је спроведено осматрање, а затим и праћење возила, што је дало позитиван резултат: међу аутомобилима подвргнутим детаљној контроли прије преласка границе са Француском, издвојена је сумњива плава хонда, јер је већ више пута пролазила кроз територију Италије, стоји у саопштењу полиције.

Испоставило се да је возач заправо 40-годишњи држављанин БиХ, без претходних полицијских евиденција у Италији. Контактом са француским властима утврђено је да је исти човјек познат у Француској по ранијим кривичним дјелима на територији свог пребивалишта.

Током претреса аутомобила, унутар блатобрана је пронађен добро сакривен пакет, који је пажљиво отворен и одмах је постало јасно да би могао садржати експлозивне направе.

Детаљнијом провјером, уз помоћ пиротехничара Полицијске управе у Торину, који су посебно позвани на лице мјеста, утврђено је да возач заиста превози три ручне бомбе, модел М75, југословенске производње, напуњене експлозивом.

Није имао објашњење за бомбе

Ради се о бомбама изразите јачине: након детонације производе око 3.000 гелера, са смртоносним дејством у радијусу од 12 до 18 метара, које може досећи чак и до 50 метара.

Човјек, који у тренутку хапшења није дао никаква објашњења о посједовању и транспорту ових експлозивних направа, ухапшен је због посједовања и међународног шверца експлозивног материјала. Спроведен у затвор Брисоње и стављен на располагање тужилаштву Аосте.

Криминалистичка полиција наставља истрагу како би се утврдило поријекло, одредиште и намјена заплијењених експлозивних направа.

(Независне)

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Тагови :

Италија

хапшење

Држављанин БиХ

ручна бомба

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