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Најљепше вијести за Српску: Рођено чак 30 беба, предњачи Бањалука

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29.09.2026 07:57

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У Републици Српској у протекла 24 рођено је 30 беба, 15 дјевојчица и 15 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Једанаест беба рођено је у Бањалуци, осам у Добоју, три у Фочи, по двије у Источном Сарајеву, Зворнику и Градишци, а по једна у Приједору и Невесињу.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и четири дјечака, у Добоју четири дјевојчице и четири дјечака, у Фочи два дјечака и дјевојчица, у Источном Сарајеву и Градишци по два дјечака, у Зворнику дјечак и дјевојчица, а у Приједору и Невесињу по једна дјевојчица.

Порода није било у Бијељини и Требињу.

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Тагови :

Бања Лука

бебе

Република Српска

рођене бебе

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