Најљепше вијести за Српску: Рођено чак 30 беба, предњачи Бањалука

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 рођено је 30 беба, 15 дјевојчица и 15 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Једанаест беба рођено је у Бањалуци, осам у Добоју, три у Фочи, по двије у Источном Сарајеву, Зворнику и Градишци, а по једна у Приједору и Невесињу.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и четири дјечака, у Добоју четири дјевојчице и четири дјечака, у Фочи два дјечака и дјевојчица, у Источном Сарајеву и Градишци по два дјечака, у Зворнику дјечак и дјевојчица, а у Приједору и Невесињу по једна дјевојчица.
Порода није било у Бијељини и Требињу.
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