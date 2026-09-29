Мијења се Воцап

Аутор:АТВ редакција
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Воцап тренутно ради на редизајну своје Андроид апликације, а прве промјене односе се на навигациону траку.
Она би ускоро могла да добије другачији изглед, али и нову функцију.
Према информацијама које стижу из Воцап бета верзије, компанија тренутно експериментише са новим дизајном навигационе траке. Приказане верзије су још у раној фази развоја и готово сигурно не представљају коначан изглед.
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То је јасно и по томе што се Мета АИ дугме на приказима појављује на два различита места, што сугерише да Воцап још увијек тестира његову коначну позицију.
Ипак, једна ствар дјелује прилично извјесно. Мета АИ би могао да постане дио саме навигационе траке, умјесто да буде смјештен као плутајуће дугме изнад дугмета за креирање нове поруке.
Поред позиције Мета АИ функције, Воцап тестира и визуелне промјене саме навигационе траке, преноси "ГСМАрена".
Она је сада више овалног облика и нешто транспарентнија, што дизајном подсећа на решење које Воцап већ користи на иОС-у. Ипак, Андроид верзија неће бити потпуно транспарентна. Наравно, нови изглед би требало да буде прилагођен и корисницима који користе тамни режим рада.
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Овај рани редизајн примијећен је у Воцап бета верзији 2.26.38.10 за Андроид, која је тренутно доступна учесницима бета програма.
Важно је, међутим, нагласити да је развој још у раној фази. То значи да би Воцап могао да промијени поједине елементе прије него што нови дизајн постане доступан широј публици. До званичног лансирања могло би да прође још неколико недјеља.
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