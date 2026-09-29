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Додик: Квалитетан програм РТВ Градишка доказ истрајне посвећености

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29.09.2026 08:31

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик честитао је директору Радио-телевизије Градишка Рајку Ромићу, уредницима и свим запосленима 47 година емитовања радијског, пожелио успјешан рад телевизијског програма.

​"Од првих корака тадашњег Радија Градишка па све до данашњег савременог медијског центра, ваш развојни пут служи као примјер како се успјешно носити са свим изазовима времена, чувајући повјерење јавности", истакао је Додик.

​Он је додао да улога коју овај медиј има у информисању грађана у Градишци и шире, кроз квалитетни програмски садржај и професионалан рад, јасан је доказ истрајна посвећености и сталног унапређења рада, као и способности руководства и запослених да сачувају високе стандарде објективног и правовременог информисања.

​"Уз искрену жељу да са једнаким ентузијазмом наставите развој и у будућности, упућујем вам срдачне честитке за нове професионалне подухвате и даљи успјешан рад", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Градишка

РТВ Градишка

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