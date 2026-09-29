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Општина у Српској за друго дијете даје 1.400, за треће 2.000 КМ

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29.09.2026 14:51

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Начелник општине Братунац Лазар Продановић уручио је данас рјешења о новчаним подстицајима родитељима 20 новорођене дјеце у трећем кварталу ове године, за шта је из буџета издвојено 29.000 КМ.

Родитељима осморо прворођених биће уплаћено по 1.000 КМ, за пет породица по 1.400 КМ за друго дијете, по 2.000 КМ за пет породица за треће и за двије мајке за рођење четвртог дјетета.

Продановић је истакао да је Братунац међу водећим општинама у Републици Српској и БиХ по висини подстицаја за родитеље новорођене дјеце, а припремају и нове мјере ради подстицања наталитета.

Нагласио је и да је пад наталитета забрињавајући јер је упркос трогодишњој пронаталитетној стимулацији знатно већи број умрлих него новорођених.

Начелник је позвао младе брачне парове да се одлучују за више дјеце.

Од почетка ове године године у општини Братунац је новчани подстицај за новорођену дјецу добио 61 брачни пар и за ту намјену је из буџета издвојено укупно 88.800 КМ.

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Тагови :

Братунац

Новорођенче

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