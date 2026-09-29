ФУП врши претресе у Неуму: Изузима се документација везана за увоз отпада из Хрватске у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Федерална управа полиције започела је изузимање документације из Јавног подузећа "Комунално Неум" у оквиру истраге о могућим неправилностима везаним за увоз отпада из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину.
Како је Фени потврђено у Тужилаштву Федерације БиХ, полицијски службеници ФУП-а поступају по налогу поступајућег тужиоца.
Из Тужилаштва ФБиХ су додали како у овој фази поступка не могу говорити о детаљима истраге те да ће више информација јавности бити презентирано по завршетку свих планираних активности у неумском комуналном предузећу.
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