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ФУП врши претресе у Неуму: Изузима се документација везана за увоз отпада из Хрватске у БиХ

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29.09.2026 18:38

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ФУП врши претресе у Неуму: Изузима се документација везана за увоз отпада из Хрватске у БиХ

Федерална управа полиције започела је изузимање документације из Јавног подузећа "Комунално Неум" у оквиру истраге о могућим неправилностима везаним за увоз отпада из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину.

Како је Фени потврђено у Тужилаштву Федерације БиХ, полицијски службеници ФУП-а поступају по налогу поступајућег тужиоца.

Из Тужилаштва ФБиХ су додали како у овој фази поступка не могу говорити о детаљима истраге те да ће више информација јавности бити презентирано по завршетку свих планираних активности у неумском комуналном предузећу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ФУП

Неум

otpad

Хрватска

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