Додик: Михаел Мартенс персона нон грата у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки новинар Михаел Мартенс, који је питао украјинског предсједника Владимира Зеленског како Европљани могу да помогну Украјини да "убије још Руса", проглашен је персоном нон грата у Републици Српској, изјавио је предсједник Милорад Додик за РИА "Новости".
Додик је у августу рекао да би Мартенсу могао бити забрањен улазак у Републику Српску.
"Он је персона нон грата у Републици Српској и он је тога савршено свјестан. Ако почини било какву провокацију, предузећемо мјере, он је дефинитивно непожељан гост", рекао је Додик агенцији РИА "Новости".
Мартенс, новинар њемачког листа "Франкфуртер алгемајне цајтунг", поставио је то питање Зеленском 8. августа на заједничкој конференцији у Београду са предсједником Србије Александром Вучићем, преноси Срна.
Као одговор, портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова рекла је да су позиви на истребљење људи на основу етничке припадности неприхватљиви и криминални.
Она је додала да је Мартенсов дјед био нацистички официр високог ранга који је служио у Врховној команди Вермахта.
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