Дизел пробио границу од 4 марке, шта нас чека?

Аутор:Милица Марјановић
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Гориво је на појединим пумпама прешло четири марке по литру. Дизел је од почетка године са 2,30 КМ по литру порастао на 4,60 КМ по литру. Синдикат упозорава да проблем није само у високој цијени, већ и у начину на који се она формира.
Траже строжу контролу тржишта и оштрију казнену политику, јер садашње казне не представљају довољан механизам за спрјечавање кршења прописаних маржи.
"Продавци су цијену нафте по литру дизали и два, три пута у току дана ако се пореди јединична цијена по барелу 2022. и узимајући курс долара и та цијена на пумпама што смо плаћали као крајњи потрошачи била свега за око 2,13, 2,2 пута скупља од улазне по барелу мјерене сирове нафте, а данас је 3,4 пута скупље", каже Божана Радомир, стручни сарадник за економска питања у Савезу синдиката Републике Српске
За неколико мјесеци литар дизела с поскупљењима је стигао до нивоа који директно мијења трошкове грађана, али и цијене читавог низа услуга.
Литар дизела почетком године био је 2,30 КМ, почетком јула 2,70, а данас на појединим пумпама прелази 4 КМ. То је раст од око 74 одсто у односу на почетак године.
Док цијена дизела расте, из Министарства трговине и туризма подсјећају да на снази већ постоје мјере којима се, како наводе, може утицати на коначну цијену. Маржа у промету нафтних деривата је ограничена, а грађанима и привреди омогућено је и директно умањење цијене горива. Мјера се примјењује од 15. априла, а њено важење тренутно је продужено до 15. октобра 2026. године
"Ограничење маржи представља један од кључних механизама којима се може дјеловати на домаћем тржишту, јер се на тај начин спречава да повећање трговачких маржи буде додатни фактор раста цијена. Поред ограничења маржи, Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата, којом је грађанима, привредним субјектима и самосталним предузетницима омогућено умањење цијене безоловног бензина и дизел-горива за 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама које учествују у реализацији ове мјере", наводе из Министарства трговине и туризма Српске.
За превознике постојеће мјере Министарства трговине и туризма Републике Српске нису довољне да покрију раст трошкова. Поврат од 10 фенинга по литри није довољан, а акцизе од 30-40 фенинга су за њих минималне.
Никола Брковић истиче да теретно возило у просјеку троши од 30 до 35 литара на 100 километара, па сваки нови раст цијене горива директно повећава трошак једне туре. Јасно каже, ако се стање не промијени цијене транспорта ће бити повећане и до 50%.
"Ако узмете да требате да превезете једну туру једну наруџбеницу 1000 километара значи да ћете потрошити минимално 300 до 350 литара дизела што значи да та цијена превоза мора бити минимално подигнута за 300 до 350КМ што је огромна количина новца", каже Брковић, члан Конзорцијума ''Логистика''.
И док превозници упозоравају да би нови раст горива значио и скупљи транспорт, у Групацији за промет нафтом и нафтним дериватима не очекују да ће цијене у кратком року наставити да расту истим темпом. Процјењују да би могло доћи до стагнације или благог пада, али без наглог појефтињења.
"Цијене ће остати на овом нивоу, ако ме питате за неки краћи временски период мислим да ће доћи до стагнације или неког благог пада али обзиром да имамо сложене геополитичке прилике на глобалном нивоу није реално да у овој години добијемо бумеранг ефекат уназад и да се цијене снизе", рекао је Драган Тришић, члан Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Трачак наде стиже са свјетског тржишта. Цијена сирове нафте пала је данас испод 91 долара по барелу, док тржишта прате напоре усмјерене на смиривање тензија на Блиском истоку. Ипак, пад цијене сирове нафте не значи аутоматски и пад цијене горива на нашим пумпама. Свјетска кретања до домаћих потрошача стижу са закашњењем. Ако је за утјеху, а вјероватно није, цијена горива у Републици Српској и даље је једна од најповољнијих у Европи.
У тој неславној трци убједљиво воде Холандија, Финска и Данска, гдје литар дизела достиже око 2,56 до 2,58 евра, док је у Њемачкој 2,46 евра. Ни Француска и Белгија нису далеко, са више од 2,38 евра по литру.
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