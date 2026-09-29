Премијер лига потврдила пресуду против Ситија: У великим су проблемима

Аутор:АТВ редакција
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Енглеска Премијер лига огласила се саопштењем за јавност у којем је потврдила да је независна комисија прогласила Манчестер Сити кривим по свим тачкама оптужнице.
Ради се о озбиљним кршењима финансијских правила Премијер лиге током периода од девет сезона, као и по већини тачака везаних за несарадњу у истрази коју је водила лига.
Клуб има право жалбе на налазе независне комисије, а рок за подношење жалбе истиче у петак, 2. октобра.
Намјера руководства Премијер лиге је да се цјелокупан процес, укључујући евентуалне жалбе и објављивање релевантних одлука, оконча што је прије могуће.
Независна комисија је утврдила да је у периоду између сезона 2009/10. и 2017/18:
– Манчестер Сити склапао фиктивне уговоре, којима се погрешно приказивао стварни договор између страна, с низом комерцијалних партнера, те се ослањао на фиктивне споразуме с другим странама како би вјештачки повећао приходе клуба и смањио трошкове.
– Клуб подносио нетачне финансијске извјештаје и скривао стварно стање својих финансија од ревизора и фудбалских регулаторних тијела.
– Манчестер Сити значајно кршио ограничења потрошње прописана правилима Премијер лиге и УЕФА.
– Током истраге Премијер лиге, Манчестер Сити вишеструко прекршио своје обавезе сарадње и поступања у доброј намјери према лиги, при чему су потврђене три од четири наводне повреде тих обавеза.
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