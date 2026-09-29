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Шта је све поручено са састанка Додика и Минића са Путином

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29.09.2026 19:10

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Шта је све поручено са састанка Додика и Минића са Путином
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Још једном се у Кремљу, у срцу Русије разговарало о односима Републике Српске и Русије. За овалним столом Милорад Додик и Саво Минић разговарали су са предсједником Русије Владимиром Путином.

Пренио је Додик Путину да Дејтонски споразум није успио, да су га западњаци развалили да ће БиХ тешко успјети на том путу, али да Република Српске остаје привржена миру. Истакао је Додик да повјерење у БиХ никада није било ниже, те да ће БиХ тешко успјети. Сарадња српског и руског народа доказана је кроз историју, рекао је Додик и захвалио се на руском ставу у УН наводећи да жели јасно да каже да Срби зло бриселских канцеларија осјећају сваки дан.

Милорад Додик и Саво Минић на састанку са Путином

Још једном се у Кремљу чуло и да политике Републике Српске остају исте, да Српска не дозвољава увођење санкција Русији, да подржава војну неутралност и не дозвољава улазак у НАТО.

"Ја вас молим да размотрите, ако је могуће да се формира високи савјет који би чинили предсједници република федерације и премијер како би једног годишње размотрили то што радимо на том високом нивоу. Предлажем да ако је то могуће са ваше стране да једном годишње организујемо сједницу Влада", рекао је Додик.

Не крије ни предсједник Русије да су односи Русије и Српске братски, те да се се и даље радити на њиховом јачању. Уз констатацију да му је драго што види госте из Српске, руски предсједник је пожелио владајућој коалицији успјех на предстојећим општим изборима. Путин је рекао и да Русија и Република Српска заједно теже успостављању праведнијег међународног поретка, те да му је познато да Срби не траже никакав изузетак за себе мимо било каквих правила.

"Ништа не тражите посебно, већ само извршење донесених одлука. А наметања са стране, кршећи договоре, сматрамо неприхватљивим", рекао је Путин.

Није постојала тема која се споменула, а да није била припремљена, каже премијер Српске Саво Минић након сусрета са Владимиром Путином.

Минић je изнио ставове Владе Српске у вези са чланством у НАТО, безвизним режимом за руске држављане, али и питања која су важна за Српску. Битна је стратешка и политичка сарадња на једном од два мјеста гдје се креира свјетска политика, каже Минић.

29-ти сусрет Додика и Путина и први за Саву Минића показао је да је Русија спремна да јача сарадњу са Републиком Српском у различитим областима, што свакако укључује политички дијалог, рад у УН, реализацију међусобних економских пројеката. Русија ће и ове године на општим изборима у БиХ имате своје посматраче. Упознат је руски предсједник и са употребом нових технологија на наредним изборима које су БиХ наметнуте.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Русија

Кремљ

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