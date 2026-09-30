Добојлија ухапшен због сумње да је прогањао бившу

Аутор:АТВ редакција
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Д.П. из Бањалуке ухапшен је због због сумње да је прогањао бившу
Како је саопштено из Полицијске управе Добој, припадници Полицијске станице Добој 1 су јуче, 29. септембра 2026. године, ухапсили осумњиченог којег терете за прогањање.
"То лице је осумњичено да је у претходном периоду учестало пратило лице са којим је раније било у емотивној вези и настојало да са истим оствари контакт, а што је код тог лица изазвало осјећај угрожености и страха за властиту безбједност", речено је из полиције.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
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