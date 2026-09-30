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Добојлија ухапшен због сумње да је прогањао бившу

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30.09.2026 12:06

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Добојлија ухапшен због сумње да је прогањао бившу
Фото: Pixabay

Д.П. из Бањалуке ухапшен је због због сумње да је прогањао бившу

Како је саопштено из Полицијске управе Добој, припадници Полицијске станице Добој 1 су јуче, 29. септембра 2026. године, ухапсили осумњиченог којег терете за прогањање.

"То лице је осумњичено да је у претходном периоду учестало пратило лице са којим је раније било у емотивној вези и настојало да са истим оствари контакт, а што је код тог лица изазвало осјећај угрожености и страха за властиту безбједност", речено је из полиције.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

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Тагови :

хапшење

ПУ Добој

Добој

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