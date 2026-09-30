Од срца хвала Игору Додику и Аци Станишићу: Теодора наставља школовање у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Студент геодезије и геоинформатике Теодора Дрињак са Пала добила је смјештај у студентском дому у Бањалуци, гдје наставља школовање, након што је на Грађевинском факултету у Сарајеву била изложена шиканирању на националној основи и дисциплинском поступку јер је неком од бивших колега засметао стих или цијела пјесма коју је објавила на друштвеним мрежама.
Дрињакова је рекла да жели да искрено захвали народном посланику Аци Станишићу и организационом секретару СНСД-а Игору Додику за помоћ, разумијевање и подршку коју су јој пружили у изузетно тешком периоду, исказану одмах након што је Срна објавила вијест да је на животној раскрсници.
Она је у изјави Срни нагласила да јој подршка Аце Станишића и Игора Додика значи много више од саме могућности да настави студије, јер је схватила да није сама и да постоје људи који су спремни да помогну када је најпотребније.
"Још једном им од срца хвала за помоћ, разумијевање и људскост коју су показали према мени. Трудићу се да својим радом и трудом оправдам њихово повјерење", поручила је Дрињакова, преноси "Срна".
Она је напоменула да је била принуђена да напусти Факултет у Сарајеву након, шиканирања на националној основи и покретања дисциплинског поступка због објављеног стиха, односно пјесме на њеном налогу на друштвеним мрежама.
"Била сам веома разочарана и беспомоћна да било шта урадим. Само сам једно знала, да се на факултет у Сарајево нећу вратити. Захваљујући њиховом залагању и емпатији, омогућено ми је да наставим образовање и да не одустанем од школовања", истакла је Дрињакова.
Студент треће године студијског програма Геодезија и геоинформатика на Грађевинском факултету Универзитета у Сарајеву Теодора Дрињак са Пала одлучила је да студирање настави на бањалучком Универзитету, након што је против ње покренут дисциплински поступак по пријави Асоцијације студената и извјесног "Бењамина" због објаве на њеном налогу на друштвеним мрежама.
Она је објавила стих пјесме "Ђенерале" - "Нек' је твојој мајци хвала", исписан ћирилицом, што је засметало њеним дојучерашњим колегама.
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