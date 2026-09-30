Недим Сладић: Не чудимо се што се неко и даље сунча

Аутор:АТВ редакција
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Познати метеоролог Недим Сладић анализирао је температурне контрасте у Европи и Босни и Херцеговини, те појаснио због чега се негдје људи и даље сунчају, док у БиХ носимо јакне.
Сладић је објавио најновије податке у којима истиче да је хладни продор прошле седмице донио сњежне пахуље вишим планинама у нашем региону, док истовремено дијелови Европе крај септембра дочекују уз температуре карактеристичне за љето.
"Крај септембра мјесеца. Дијелови Њемачке су скоро на 35 степени. ВМО станица Франкфурт-Рајн Мајн је прекјуче забиљежила 34.4, што је 15.6 степени више него што је уобичајено за крај деветог мјесеца", навео је Сладић.
Према подацима које је навео, у Севиљи је прије неколико дана измјерен 41 степен, док је Лондон јуче, уз 28 степени, забиљежио најтоплији 29. септембар од почетка мјерења.
"Лондон је са 28 степени забиљежио свој најтоплији 29. септембарски дан од почетка мјерења, и то само 3 дана након претходног рекорда", наводи он.
Истовремено, временска слика у нашем региону била је знатно другачија. Сладић подсјећа да је прошлоседмични продор хладног ваздуха вишим планинама донио и сњежне пахуље.
Управо такве разлике, према његовим ријечима, све чешће обиљежавају данашњу климу.
"Врло наглашени и изражени температурни контрасти све чешће су одлика данашње климе, па се стога немојмо чудити што отприлике на свега 1200 километара од нас неко и даље се сунча у врту као усред јула, док истовремено поједини носе јакнице ујутро", поручио је Сладић.
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