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Седам повријеђених: Прве фотографије са мјеста ланчаног судара

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30.09.2026 13:09

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Судар код Шимановаца
Фото: Телеграф.рс

На ауто-путу у смијеру ка Београду, између Пећинаца и Шимановаца, дошло је до ланчаног судара у ком је учествовало 14 возила, у ком је, према сазнањима Телеграфа, повријеђено најмање седам особа.

До ланчаног судара је наводно дошло због смањене видљивости усљед дима који је дошао са запаљених њива, а возила су се слупала прије искључења за Пећинце. Најпре је, према првим информацијама, а из засада још неутврђених разлога, незгоду доживио камион, док је потом дошло до судара више комби и путничких возила, као и мањих камиона.

Како јавља репортерка Телеграфа са лица мјеста, увиђај је и даље у току, полиција је на лицу мјеста, а Хитна помоћ и даље превози повређене за Београд на даље збрињавање. Степен повреда за сада није познат.

На лице мјеста излазили су и ватрогасци, како би извлачили повријеђене из возила.

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Седам повријеђених, у несрећи учествовало 14 возила

Поједини аутомобили су, усљед судара, завршили поред пута, а већина возила потпуно је смрскана.

Како је потврђено за Телеграф из ПУ Сремска Митровица, до ланчаног судара дошло је нешто прије 10 сати, а према првим информацијама седам особа превезено је санитетима Хитне помоћи у болнице у Београду. Није искључено да повријеђених има и више, те да ће накнадно да се јаве за помоћ.

Саобраћај је дјелимично пуштен, након што су возила преусмјеравана на алтернативне правце. У смјеру ка Београду он се одвија једном траком, а повремено се затвара када је потребно да се одвезе неко од слупаних возила. На мјесту незгоде су километрима дуге колоне возила.

Полиција је на терену и и даље је у току увиђај на месту саобраћајне незгоде. Ипак, дио возила који је учествовао у удесу већ је уклоњен са пута.

(Телеграф)

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Тагови :

судар

Саобраћајна незгода

Србија

ланчани судар

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