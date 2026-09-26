Суша оставила траг на семберским њивама и повртњацима

Аутор:Сања Трифковић
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Вишемјесечна суша оставила узела је данак у атарима под кукурузом у Семберији. Врелине су десетковале род, а зрно је лошег квалитета.
"Катастрофалан је принос. Што се тиче квалитета самог зрна, такође је лош, ситно суво, видите и сами...печено зрно. Заиста ове године смо ускраћени и за квалитет и за принос. На 303 тоне по хектару ту нема ништа. Шта смо све дали на прскање, ђубре и то...у дебелом минусу", каже Миленко Николић из Амајлија.
"Видимо почео је народ већ полако смањивати, а кукуруз је 100% подбацио", прича Васо Дикић.
Алтернатива кукурузу и соји био је сунцокрет у намјери да се прилагоде све екстремнијим сушама. Љетњу жегу ни он није поднио.
"Пропаст је мало већа него очекивана иако је он велики борац за сушу и велике температуре-није добро. Приноси су танки, не задовољавајући него разочаравајући", рекао је Милан Вујић из Горњег Бродца.
Изазовна је ово година и за повртларе. Улагали су много и радили како би се културе одржале и преживјеле високе температуре.
Наводњавање, ко га је имао, спасило је род купуса.Ових дана ће и на тржиште, баш на почетак сезоне спремања зимнице. Очекује се и добра цијена кажу произвођачи.
"Ја видим свој купус видим и код комшија, није никога нешто нарочито сад добар и крупан али није лош. Не могу рећи д је сад лош, али је подбацио родом", рекао је Миле Живановић из Велике Обарске.
"Требало би да буде лијепа цијена али све то зависи од потражње и увоза, али ја мислим да га ове године неће увести ниодакле, неће моћи", поручује Емин Хамзић из Бијељине.
У пластеницима и отвореним пољима Семберије у току је берба паприке. Род је добар али тешко се и ова култура борила са врелинама. Паприка ће бити али далеко мање него у јеку сезоне. Али се цијена поправила.
"Нама је била добра цијена и п марку али да ми беремо навише као у фирме, на вреће велике, али чим пакујемо у малу врећицу у картоне, ми ту губимо и кад ми идемо на пијацу", прича Насир Карјашевић из Јање.
Све ово недвосмислено показује да је сезона била једна од тежих и да је опстало углавном оно што је могло да се наводњава. Зато је опредјељеност Владе РС и ресорног министарства да кроз издвајање средстава за пројекте наводњавања обезбиједе пољопривредницима могућност да наставе са производњом али без бојазни да ће умјесто њих, суша убрати плодове.
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