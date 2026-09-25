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Промјене у плаћању картицама у БиХ

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25.09.2026 15:31

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Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Банке на подручју Босне и Херцеговине повећале су лимите који се односе на бесконтактна плаћања без уношења ПИН-а.

Како је за "Кликс" потврдио директор Удружења банака у БиХ Едис Ражаница, нови лимит за бесконтактно плаћање без уноса ПИН-а износи 90 КМ за Виза картице, док је лимит за МастерКард повећан на 100 КМ.

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Удружење банака се додатно обратило МастерКарду и Визи да се ови лимити изједначе, односно да не буде разлика између двије картичне шеме.

Ова иницијатива такође би ускоро могла бити реализована.

Промјена ће корисницима омогућити једноставније и брже плаћање мањих свакодневних куповина, уз задржавање безбједносних стандарда који се примјењују при картичним трансакцијама.

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Приликом кориштења картица изван БиХ, лимити за бесконтактно плаћање могу се разликовати од земље до земље, у зависности од правила и услова који важе на поједином тржишту, али је у већини земаља Европске уније лимит постављен на 50 евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Виса картице

Картично плаћање

Мастеркард

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