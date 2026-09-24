БиХ добија још један ауто-пут

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Будући ауто-пут Орашје – Брчко – Тузла, дуг око 61 километар, корак је ближе реализацији након што је изабрана компанија која ће пројектовати његову прву дионицу.
ЈП Аутоцесте ФБиХ изабрале су мостарску компанију “Интегра” за израду идејног и главног пројекта дионице од Орашја до Дистрикта Брчко.
Савјети
Изненађујући разлог зашто одмах након устајања не треба да наместите кревет
Ријеч је о приближно 16 километара будућег ауто-пута који би, када буде завршен цијели правац, требало да повеже Тузлу и сјевероисточни дио БиХ с Хрватском и европском мрежом ауто-путева.
Вриједност изабране понуде износи око 2,03 милиона КМ с ПДВ-ом, а на тендер је пристигло шест понуда, пише БизнисИнфо.ба.
Према објављеним подацима о набавци, за израду пројектне документације предвиђен је рок од 18 мјесеци.
Предмет уговора је израда идејног и главног пројекта дионице Орашје – Дистрикт Брчко, док је посебним лотом предвиђена ревизија главног пројекта.
Према раније објављеним подацима, дионица Орашје – Брчко дуга је око 16 километара, а планирана је изградња 13 мостова, три одморишта и петље с наплатним мјестом.
Друштво
Ево када нас очекује најкраћи дан у години
Она ће представљати почетак будућег правца од границе с Хрватском преко Орашја и Брчког према Тузли.
Влада ФБиХ раније је дала сагласност Аутоцестама ФБиХ да буду задужене за пројектну документацију и изградњу трасе Орашје – Дистрикт Брчко до граничног прелаза Орашје.
Избор пројектанта још не значи и почетак радова. Прво слиједи израда пројектне документације, а потом остале процедуре потребне прије него што грађевинске машине могу изаћи на трасу.
Регион
Црна Гора укида безвизни режим за три земље
Цијели планирани ауто-пут Орашје – Брчко – Тузла требало би да буде дуг око 61 километар. Његовом изградњом Тузла и сјевероисточна БиХ добиле би везу према Хрватској и даље према европској мрежи ауто-путева.
У различитим фазама припреме налазе се и остали дијелови будућег правца, укључујући дионицу према Шићком Броду код Тузле.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
34
22
33
22
27
22
18
22
09
Тренутно на програму