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БиХ добија још један ауто-пут

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24.09.2026 21:15

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Фото: АТВ

Будући ауто-пут Орашје – Брчко – Тузла, дуг око 61 километар, корак је ближе реализацији након што је изабрана компанија која ће пројектовати његову прву дионицу.

ЈП Аутоцесте ФБиХ изабрале су мостарску компанију “Интегра” за израду идејног и главног пројекта дионице од Орашја до Дистрикта Брчко.

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Ријеч је о приближно 16 километара будућег ауто-пута који би, када буде завршен цијели правац, требало да повеже Тузлу и сјевероисточни дио БиХ с Хрватском и европском мрежом ауто-путева.

Колико кошта пројектовање прве дионице?

Вриједност изабране понуде износи око 2,03 милиона КМ с ПДВ-ом, а на тендер је пристигло шест понуда, пише БизнисИнфо.ба.

Према објављеним подацима о набавци, за израду пројектне документације предвиђен је рок од 18 мјесеци.

Предмет уговора је израда идејног и главног пројекта дионице Орашје – Дистрикт Брчко, док је посебним лотом предвиђена ревизија главног пројекта.

Шта ће се градити између Орашја и Брчког?

Према раније објављеним подацима, дионица Орашје – Брчко дуга је око 16 километара, а планирана је изградња 13 мостова, три одморишта и петље с наплатним мјестом.

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Она ће представљати почетак будућег правца од границе с Хрватском преко Орашја и Брчког према Тузли.

Влада ФБиХ раније је дала сагласност Аутоцестама ФБиХ да буду задужене за пројектну документацију и изградњу трасе Орашје – Дистрикт Брчко до граничног прелаза Орашје.

Када почиње градња?

Избор пројектанта још не значи и почетак радова. Прво слиједи израда пројектне документације, а потом остале процедуре потребне прије него што грађевинске машине могу изаћи на трасу.

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Цијели планирани ауто-пут Орашје – Брчко – Тузла требало би да буде дуг око 61 километар. Његовом изградњом Тузла и сјевероисточна БиХ добиле би везу према Хрватској и даље према европској мрежи ауто-путева.

У различитим фазама припреме налазе се и остали дијелови будућег правца, укључујући дионицу према Шићком Броду код Тузле.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутопут

Аутоцесте ФБиХ

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