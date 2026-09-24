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Бањалука се натапа: Шта нас чека у наредним данима

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24.09.2026 22:07

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Бањалука киша
Фото: АТВ

Киша која је у вечерњим сатима почела да пада обилно натапа улице највећег града Републике Српске Бањалуку, а судећи према најавама слично нас очекује у петак.

Иако киша није претјерано јаког интензитета, брзо је натопила улице, па се, прије свега, савјетује возачима да буду опрезни због клизавих коловоза.

Кишу је пратио и слабији вјетар, а овакве временске прилике мало су расхладиле ваздух, те донијеле додатно освјежење након тропских врућина које су нас пратиле до прије свега неколико дана.

Шта нас чека наредних дана?

У Републици Српској и ФБиХ у петак ће бити претежно облачно, понегдје са кишом и пљусковима с грмљавином, а на југу се очекује јака бура.

На југу и истоку ће падати киша и пљускови с грмљавином, а на сјеверу и западу биће претежно суво уз постепено разведравање.

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До поднева на југу падавине престају и биће све сунчаније уз јаку буру, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

За викенд нова промјена

За викенд нас очекује нова промјена.

У Републици Српској ће бити претежно сунчано са максималном температуром ваздуха до 25 степени Целзијусових, подаци су Хидрометеоролошког завода Српске.

У суботу ће јутро бити хладно и ведро, на истоку облачније, док ће током дана бити претежно сунчано уз пролазну умјерену облачност, а на истоку углавном облачно.

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Максимална температура ваздуха биће од 16 до 23 степена Целзијусова.

У недјељу, 27. септембра, након ведрог и свјежег јутра, током дана биће претежно сунчано, уз максималну температуру ваздуха од 21 до 25 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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