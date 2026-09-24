Вечерас ће се лијепо спавати, тврде метеоролози

Аутор:АТВ редакција
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Након периода сувог времена, киша ће вечерас захватити дијелове Босне и Херцеговине, а према прогнози БХ Метео, падавине ће се релативно брзо премјестити преко наших крајева.
Иако количине кише неће бити велике и не очекује се значајније окончање сушног периода, свака кап посебно је важна за подручје Чврснице, које се суочава с пожарима, наводе метеоролози.
"Вечерас ће се лијепо спавати уз звук кише, коју сви с радошћу ишчекујемо. Количине нису огромне и неко битније окончање суше није изгледно, али свака кап злата вриједи, поготово за сектор Чврснице која се суочава с пожарима", навели су из БХ Метео.
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Падавине ће већ сутра постепено престајати, али ће услиједити осјетно свјежије вријеме, уз буру и сјеверац.
"За оне који су планирали викенд, 26. и 27. септембра, провести у природи и на отвореном, временске прилике требале би бити повољне. Очекује се већином сунчано вријеме уз прохладна и свјежа јутра. По котлинама уз локално дуже задржавање магле. Дању пријатно топло", наводе метеоролози.
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