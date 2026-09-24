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Вечерас ће се лијепо спавати, тврде метеоролози

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24.09.2026 19:55

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Мапа БиХ вријеме
Фото: БХ Метео

Након периода сувог времена, киша ће вечерас захватити дијелове Босне и Херцеговине, а према прогнози БХ Метео, падавине ће се релативно брзо премјестити преко наших крајева.

Иако количине кише неће бити велике и не очекује се значајније окончање сушног периода, свака кап посебно је важна за подручје Чврснице, које се суочава с пожарима, наводе метеоролози.

"Вечерас ће се лијепо спавати уз звук кише, коју сви с радошћу ишчекујемо. Количине нису огромне и неко битније окончање суше није изгледно, али свака кап злата вриједи, поготово за сектор Чврснице која се суочава с пожарима", навели су из БХ Метео.

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Падавине ће већ сутра постепено престајати, али ће услиједити осјетно свјежије вријеме, уз буру и сјеверац.

"За оне који су планирали викенд, 26. и 27. септембра, провести у природи и на отвореном, временске прилике требале би бити повољне. Очекује се већином сунчано вријеме уз прохладна и свјежа јутра. По котлинама уз локално дуже задржавање магле. Дању пријатно топло", наводе метеоролози.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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