Стамбени кредити ИРБ-а све траженији у Српској

Аутор:Валерија Илић
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Више од 200 грађана затражило је рјешавање стамбеног питања путем Инвестиционо развојне банке Републике Српске, а већ је одобрено 116 кредита вриједних више од пет милиона марака.
Бојана Лазић и њен супруг, погодностима које им је пружила Инвестиционо развојна банка Републике Српске, ријешили су једно од најважнијих животних питања – кров над главом.
"За нашу породицу то је било од изузетног значаја, зато што смо по изузетно повољним условима дошли до куповине нашег дома и сада са неком сигурношћу и неким миром можемо да планирамо будућност и на неким другим пољима", рекла је Бојана.
Од 01. јуна текуће године ИРБ је умјесто досадашњег пласмана посредством комерцијалних банака, преузео на себе да директно одобрава стамбене кредите грађанима. Директним пласманом банка омогућени су повољнији услови за младе брачне парове и друге бенефициране категорије. Према новим правилима, каматне стопе се крећу у распону од 2,49 до 4,2 одсто. Максимални износ кредита за куповину стамбених јединица повећан је са 170.000 КМ на 200.000 КМ.
"Постигли смо нека наша очекивања да будемо бржи сервис, бољи сервис, да једноставно клијенти лакше могу да Инвестиционо развојне банке да остваре своје право да обезбиједе кров над главом, да директно могу дља комуницирају са нама, јако пуно има позитивних реакција клијената, што нас радује", истакао је .д. директора ИРБРС Недељко Ћорић.
Истраживања у многим европским државама, показују да стамбене олакшице имају највећи ефекат на рађање првог дјетета, јасан је демограф. Каже, још боље мјере пронаталитетне популационе политике биле би отпис главнице за другорођено и трећерођено дијете.
"Код нас ако узмемо статистику, плаћање првог дјетета се помјерило са 24 на 28 година, дакле мајка у Републици Српској просјечно рађа прво дијете са 28,3 године, тако да је тај ефекат тих мјера највише би се одразио прворођено дијете", појаснио је демограф Александар Мајић и дода:
"Једнократне мјере, једноставно немају неки ефекат, дакле краткорочна помоћ, финансијска давања више су популистичке мјере, а ово је конкретна мјера када говоримо о стамбеним кредитима усмјерена на неке дугорочне стазе, али опет кажем мора се проширити са неким олакшицама да кажем за отписивање главнице рецимо по мађарском моделу."
Интересовање грађана за ове кредитне олакшице - не јењава. У ИРБ-у очекују да ће до краја године број одобрених стамбених кредита наставити да расте, а за многе породице овакви програми могли би бити први корак ка рјешавању стамбеног питања.
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