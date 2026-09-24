Једну ствар не смијете заборавити урадити сад за викенд

Аутор:АТВ редакција
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Наредног викенда једну ствар не би требало да заборавите урадити. Наиме, прелазимо на зимско рачунање времена и потребно је помјерити казаљке уназад један сат.
На зимско вријеме прелазимо у ноћи између суботе, 24. октобра, и недјеље, 25. октобра.
Тада ћемо казаљке вратити један сат уназад, па ћемо те ноћи имати један сат више за спавање.
Промјена се обавља у недјељу, 25. октобра, у три часа ујутру, када се сат враћа на два часа.
Сцена
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Тиме се завршава љетно рачунање времена и прелази на средњоевропско вријеме (ЦЕТ), односно УТЦ+1.
Паметни телефони, рачунари и већина других уређаја повезаних на интернет требало би аутоматски да промијене вријеме, док ће аналогне сатове и поједине уређаје бити потребно подесити ручно, преноси Нова.
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