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Једну ствар не смијете заборавити урадити сад за викенд

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24.09.2026 17:48

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Млада дјевојка се одмара у кревету са слатком маском за спавање окружена удобним јастуцима.
Фото: pexels/Artem Podrez

Наредног викенда једну ствар не би требало да заборавите урадити. Наиме, прелазимо на зимско рачунање времена и потребно је помјерити казаљке уназад један сат.

На зимско вријеме прелазимо у ноћи између суботе, 24. октобра, и недјеље, 25. октобра.

Тада ћемо казаљке вратити један сат уназад, па ћемо те ноћи имати један сат више за спавање.

Промјена се обавља у недјељу, 25. октобра, у три часа ујутру, када се сат враћа на два часа.

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Тиме се завршава љетно рачунање времена и прелази на средњоевропско вријеме (ЦЕТ), односно УТЦ+1.

Паметни телефони, рачунари и већина других уређаја повезаних на интернет требало би аутоматски да промијене вријеме, док ће аналогне сатове и поједине уређаје бити потребно подесити ручно, преноси Нова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

помјерање сата

зимско рачунање времена

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