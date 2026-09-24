Минић: Из Сокоца идемо по побједу

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је на предизборном скупу на Сокоцу да иду у побједу широм Републике Српске и да долази вријеме када може да се још више гради.
Милорад Додик има договоре, а нама треба подршка ове Републике Српске да се трајно ријешимо оних који овдје долазе. Треба нам ваша подршка којом ћемо се легитимисати и у Израелу и Русији и САД", нагласио је Минић.
Истакао је да ће Додик и кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић ући у историју јер су успјели скинути санкције Републици Српској.
Минић је нагласио да Цвијановићева има контакте у свим дијеловима свијета, док њени противкандидати немају контакте чак ни на Сокоцу.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је све учинио да позиционира Републику Српску онако како то одговара карактеру народа Сокоца.
"Ви сте ми дали снагу на многим изборима. Поносан сам што сам избор народа 24 године", нагласио је Додик.
Он је додао да је Република Српска данас стабилна, сигурна и да се креће напријед.
Позвао је да се на Соколац доведе неко ко хоће да се бави озбиљном производњом, а Српска ће то субвенционисати значајном подршком. "Само немојте да то буде пилана, већ нешто близу вјештачке интелигенције, то ћемо подржати", рекао је Додик.
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Кандидат за Народну скупштину Републике Српске Ђорђе Радић рекао је да је Додик прије двије године стао иза младе гарнитуре ове странке на Сокоцу и да су тада дата обећања испуњена.
Позвао је грађане Сокоца да подрже кандидате СНСД-а који ће им увијек бити на услузи.
Кандидат СНСД-а за Парламентарну скупштину БиХ из Изборне јединице три Мирослав Вујичић истакао је да је величанствена трибина на Сокоцу показатељ да је ова локална заједница у потпуности уз политике СНСД-а.
"Оно што је урадила локална власт у сарадњи са Владом преставља озбиљан искорак на Сокоцу. Кад је ријеч о политикама СНСД на заједничком нивоу нећемо одустати од заштите Републике Српске", закључио је Вујичић.
(СРНА)
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