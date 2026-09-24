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Минић: Сваки дио Српске интегрисати, без високог представника и отимања имовине

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24.09.2026 16:14

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Осмацима да жели да сваки дио Српске интегрише, а то подразумијева и ову општину.

Минић је у разговору са грађанима рекао да политика коју води СНСД има подршку народа, а то значи јака Република Српска без високог представника.

"Ми ћемо заокружити причу за нашу Републику Српску, без високог представника, без отимања имовине", рекао је Минић.

Он је додао да се припрема низ битних ствари за будућност наших грађана, те навео да у кампањи СНСД говори о плановима за развој и економски напредак Републике Српске, не помињући ни ФБиХ, ни политичке изборне противнике из Српске.

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"Ми радимо у интересу грађана, редовно исплаћујемо плате, пензије и сва друга примања", рекао је Минић и нагласио да нема мјеста у Републици Српксој да се нешто не ради и гради.

Нагласио је да је члан Предсједништва БиХ и кандидат СНСД-а за исту функцију Жељка Цвијановић допутовала из Америке са лијепим вијестима, а напоменуо и да Српска истовремено има изузетно добре односе са Израелом и Руском Федерацијом.

"Господин Додик и ја за неколико дана путујемо у Руску Федерацију гд‌је ћемо разговарати са предсједником /Владимиром/ Путином, што је од изузетног значаја", рекао је Минић.

Предсједник Општинског одбора СНСД-а Радан Сарић упознао је Минића да ова општина има више од 600.000 КМ улагања у разне пројекте, наводећи проширење пута које ће бити завршено у наредној години, као и да се ускоро расписује тендер за израду пјешачке стазе од Колине до Доњих Цапарди.

Навео је и да се гради парк, појаснивши како се тој локацији раније није могло прићи јер је била огромна бара, а сада се настоји да се Осмаци доведу до тога да имају одличне прилазе и много бољи живот грађана.

(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

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