Фоча велико градилиште: Уређују се улице, паркови и инфраструктура

Аутор:АТВ редакција
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Фоча је посљедњих мјесеци велико градилиште – реконструишу се саобраћајнице, уређују јавне површине, обнавља инфраструктура. Из Градске управе најављују нове пројекте.
Завршена је реконструкција главне градске улице, једне од најфреквентнијих саобраћајница. Нови асфалт - бољи услови за свакодневно одвијање саобраћаја.
Нови изглед добиле су улице Фочанских бригада, Деветог маја и Николе Пашића.
Осим што је центар града тиме додатно уређен и пјешацима ће убудуће бити безбједније кретање.
Радови су приведени крају и у Алаџанском парку, који је захваљујући уређеној пјешачкој стази, новим клупама и расвјети добио потпуно ново рухо и љепши амбијент за боравак и шетњу.
Да су промјене видљиве потврђују и грађани, преноси РадиоФоча.
"Одлично је урађено да дјеца имају гдје да се играју, да људи имају гдје да изађу и сједну кад су врућине. Видим да чисте добро паркове, нема лишћа пуно, види се да се нешто ради. За сваку је похвалу, лијепо изгледа, било је прије рупа, сад је урађено на прави начин, дигли су комплет асфалт и поставили нови и зато свака част", оцјена је Фочака које смо анкетирали.
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Фоча је добила и шеталиште уз ријеку Дрину у насељу Доње Поље, гдје је у плану градња Трга породице. Инвестиције се очекују и у осталим дијеловима града, најавио је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић.
"Урађен je тротоар у улицама Деветог маја, у Улици фочанских бригада, као и тротоар према насељу Горње Поље докле год су били ријешени имовинско-правни односи, а желимо даље да наставимо како би комплетно насеље било спојено тротоаром. Правићемо и један кутак за одмор старијих суграђана", рекао је Вукадиновић.
Услиједиће и набавка додатног мобилијара за одмор и игру.
"У градском парку очекујемо уградњу дјечијих реквизита, док ће на шеталишту у близини Дјечијег вртића бити постављене нове клупе. Чека нас и градња споменика и Трга породице поред зграде за младе брачне парове", рекао је Вукадиновић.
Уз подршку институција, Владе Републике Српске и предузећа „Путеви Српске“ издвојена су додатна средства за рјешавање важних инфраструктурних проблема и асфалтирање дионица градских улица.
"Тренутно се изводе радови и према платоу Заваита, Ћелебића и Мештревца, гдје смо направили историјски искорак, па ће комплетна путна комуникација до светиње у Заваиту бити асфалтирана", рекао је Вукадиновић.
Из Градске управе поручују да је циљ да се побољшају услови живота грађана и у градским и у приградским насељима.
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