Минић: Дио рата за кућу Трипковића биће измирен

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић обећао је током посјете породици Трипковић у Осмацима у којој је четворо дјеце, да ће бити исплаћен дио рата за њихову породичну кућу која кошта укупно 60.000 КМ.
Минић је рекао да је договорена санације куће за шта искажу потребу супружници Данијела и Дејан који сада породичну накнаду и дјечији додатак користе како би на рате отплатили кров над главом.
"Наравно неће остати на овоме, испратићемо у цијелости овај пројекат. Имамо неких идеја које ће бити заједно ријешене са Владом Републике Српске и општином Осмаци", навео је Минић након посјете овој породици.
Он је истакао да ће дјеца имати сигуран кров над главом и ићи у школу овдје у Осмацима.
Данијела и Дејан Трипковић имају три кћеркице и осмогодишњег сина који иде у други разред. Једна од кћерки наредне године сједа у школске клупе.
Дејан се тек недавно запослио, а прима минималац.
Породица прима породичну накнаду и дјечији додатак. Од ових примања Трипковићи отплаћују на рате кућу коју су недавно купили.
Трипковићи су имали трошну кућу оближњем селу, па су се одлучили да купе нову у Осмацима.
Са Минићем у посјети породици је и начелник општине Осмаци Радан Сарић, преноси Срна.
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