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Мали човјек, велики херој из БиХ: Дјечак спасио живот мушкарцу

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23.09.2026 21:26

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

На Камберовића пољу у Зеници синоћ се догодио несвакидашњи догађај који је показао колико знање прве помоћи може бити важно у ситуацијама када су секунде пресудне.

Око 18:30 сати, у близини тениских терена, мушкарац је током играња тениса изненада изгубио свијест и срушио се.

Један од присутних одмах је позвао Хитну помоћ, а када је пришао мушкарцу, утврдио је да не дише.

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Тада се међу окупљенима јавио 13-годишњи Али, који је захваљујући учешћу у секцијама прве помоћи научио како правилно реаговати у оваквим ситуацијама.

Без оклијевања је започео реанимацију и наставио је све док мушкарац није показао знакове живота и почео кашљати. Убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која је преузела његово збрињавање, јављају локални медији, преноси "Радиосарајево".

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Овај догађај још једном показује колико едукација из прве помоћи може бити значајна, посебно за младе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

спасавање

хуманост

Прва помоћ

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