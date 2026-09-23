Мали човјек, велики херој из БиХ: Дјечак спасио живот мушкарцу

Аутор:АТВ редакција
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На Камберовића пољу у Зеници синоћ се догодио несвакидашњи догађај који је показао колико знање прве помоћи може бити важно у ситуацијама када су секунде пресудне.
Око 18:30 сати, у близини тениских терена, мушкарац је током играња тениса изненада изгубио свијест и срушио се.
Један од присутних одмах је позвао Хитну помоћ, а када је пришао мушкарцу, утврдио је да не дише.
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Тада се међу окупљенима јавио 13-годишњи Али, који је захваљујући учешћу у секцијама прве помоћи научио како правилно реаговати у оваквим ситуацијама.
Без оклијевања је започео реанимацију и наставио је све док мушкарац није показао знакове живота и почео кашљати. Убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која је преузела његово збрињавање, јављају локални медији, преноси "Радиосарајево".
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Овај догађај још једном показује колико едукација из прве помоћи може бити значајна, посебно за младе.
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